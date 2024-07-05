مخدرات وسلاح وتنفيذ أحكام.. الداخلية تطارد تجار الكيف في أسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، من خلال استمرار الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وكذلك ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

في هذا السياق، نظم قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديريات الأمن في أسوان ودمياط حملات أمنية مكثفة شملت عددًا من الأقسام والمراكز الشرطية بالمنطقتين.

وأسفرت جهود الحملات في مديرية أمن أسوان عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط كميات من الحشيش والبانجو والهيروين، بالإضافة إلى القبض على 4 متهمين لهم سوابق جنائية. كما تم ضبط 4 قضايا سلاح ناري شملت بندقيات وأسلحة محلية الصنع وخزينة، إضافة إلى تنفيذ 811 حكم قضائي متنوع.

أما في مديرية أمن دمياط، فتمكنت الحملات من ضبط 2 قضية اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، حيث تم ضبط كميات من الحشيش والبانجو، بالإضافة إلى ضبط 3 قطع سلاح ناري شملت بندقيات وفرد محلي وطلقات مختلفة الأعيرة. وقد تم ضبط 4 متهمين، بينهم ثلاثة لديهم سوابق جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.