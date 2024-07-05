"هيروين وهيدرو بملايين".. ضبط عصابة تخصصت في تجارة المخدرات بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عصابة تخصصت في تجارة وترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

وأسفرت الحملة الأمنية عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بحوزة العصابة، حيث تم ضبط 10 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، و4 كيلو جرام من الحشيش، و3 كيلو جرام من الهيروين، بالإضافة إلى كيلو جرام من مخدر البودر وعدد من الأقراص المخدرة. كما تم العثور على طبنجة وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى قطعتي سلاح أبيض.

تقدر القيمة المالية الإجمالية للمواد المضبوطة بحوالي 3.6 مليون جنيه مصري. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.