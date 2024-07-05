شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: النهوض بالصناعة أولوية للحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة منى عمر عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن قرار دمج وزراتي الصناعة مع النقل بالحكومة الجديدة قرار صائب خاصة بعد تجديد الثقة في الفريق كامل الوزير الذى أثبت كفاءته في ملف الطرق وتأسيس البنية التحتية لكافة محافظات مصر في وقت زمني قصير للغاية الأمر الذي جعل مصر تأتي في مكانة متقدمة من حيث كفاءة شبكة الطرق والكباري كذلك تطوير وانشاء الموانئ وقد شارفت هذه المشاريع على الانتهاء وتم افتتاح الكثير منها وبالتالي فإن الفريق كامل الوزيرى خير من يتولى مهمة تطوير وتنمية الصناعة الوطنية.

وكذلك أشادت عضو مجلس النواب، باختيار منال ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية بعد أن اثبتت كفاءتها في منصب محافظ دمياط.

وأوضحت عضو لجنة الثقافة والإعلام في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تشكيل الحكومة الجديد ضم شخصيات نأمل أن تكون قادرة على إدارة الملفات الشائكة التي تؤرق المواطن البسيط، مشيدة أيضا بتجديد الثقة في وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت الذى يمتلك قدرة كبيرة وخبرة واسعة في هذا الملف الهام.

وحول تمثيل المرأة، اكدت أن المرأة قادرة على تولى المهام الصعبة وتملك قدر كبير من الكفاءة وحسن التصرف لاتخاذ القرار الصائب.