شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يهنئ الباحثة المصرية سناء السيد لحصولها على جائزة جولدريينج والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التهانى إلى الباحثة سناء السيد، المدرس المساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة المنصورة بعد تحفيقها إنجازًا علميًا باهرًا بحصولها على جائزة "جولدرينج" من رابطة الجيولوجيات، وهي جائزة مرموقة يقدمها مجتمع الحفريات الدولي تقديرًا لتميزها في مجال الحفريات الفقارية.

وأشاد المجلس بالإنجاز المميز الذي حققته الباحثة المصرية ، والذي شرفت به مصر علي المستوى الدولي بحصولها علي هذه الجائزة الهامة والمميزة، والتى تأتى تتويجا لمسيرتها الحافلة بالانجازات كباحثة متميزة مبدعة في هذا المجال الهام ، حيث تمثل نموذجا للمرأة المصرية المثابره المتفوقة المخلصه لعمله وهو النموذج الذي نفخر به جميعا.

والجدير بالذكر أن الباحثه سناء السيد لها سجل حافل بالإنجازات البحثية، حيث شاركت في أكثر من 13 بحثًا دوليًا نُشرت في أعرق المجلات العلمية، ومن أبرزها مجلة الجيولوجيا، التي تناولت فيها موضوع الاحتباس الحراري القديم، الذي حدث منذ حوالي 56 مليون سنة، وهو ما يُعد مشابهًا لما نشهده في الوقت الحالي، وكذلك مشاركتها فى اكتشاف ديناصور المنصورة عام 2018.

ولم تقف إنجازات سناء عند هذا الحد، بل واصلت تفوقها العلمي من خلال حصولها على بعثة من الحكومة المصرية لاستكمال دراستها للحصول على درجة الدكتوراه في جامعة ميتشيجان الأمريكية.



كما حصدت العديد من الجوائز العالمية، والمحلية في نفس المجال، كان آخرها جائزة الرابطة الأمريكية للجامعيات في عام 2023.