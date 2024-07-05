شيخ الأزهر مهنئا الحكومة الجديدة: وفقهم الله لتحقيق تطلعات الشعب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وجميع الوزراء، بمناسبة أداء اليمين الدستورية.

وبحسب بيان، دعا شيخ الأزهر المولى -عز وجل- أن يوفق الحكومة الجديدة لتحقيق آمال شعبنا المصري وتطلعاته وبذل كل الجهد لتحقيق الاستقرار والرخاء لمصرنا الغالية، وأن يوفق المولى عز وجل، الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزراء لما فيه مصلحة البلاد والعباد .

وتقدم شيخ الأزهر بجزيل الشكر والتقدير للجهد الذي بذله الوزراء بالحكومة السابقة، وتمنى لهم التوفيق في مواقعهم الجديدة.