شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: تغيير مسار طريق كفر الشيخ دسوق الحر حفاظًا على الزراعات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، أن إنشاء الخط الرابع للقطار الكهربائي السريع من بورسعيد لأبوقير بمشاركة القطاع الخاص.

وقال إن المشروع يمتد على طول الساحل الشمالى الشرقى من غرب مدينة بورسعيد ربطا مع ميناء بورسعيد على مدخل قناة السويس وخط السكة الحديد القائمة بين بورسعيد والاسماعيلية، ثم يمتد بمحاذاة الطريق الساحلى الدولى حتى مدينة الاثاث ثم مدينة دمياط وميناءها، فمدينة دمياط الجديد والميناء الجاف ثم جمصة ويمر بمدينة المنصورة الجديدة درة تاج الدلتا، فدلتا مارينا والبرلس ومحطتها العملاقة للكهرباء ويصل الى رشيد الجديدة بعد ما يمر بمطوبس فعبورا للمعدية واخيرا الى مدينة ابوقير وميناءها الجديد الذى سيتبادل الخدمة فيه مع مترو ابوقير ( مترو الاسكندرية

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، أن الوزارة تتجنب مرور الطرق الجديدة من الأراضي الزراعية حفاظًا عليها، مشيرا إلى أن الدولة تسير بتخطيط يسمح لها الحفاظ على الأراضي وفي الوقت نفسه ربط المدن الجديدة ببعضها لتنمية الصناعة

وأضاف في لقاء مع صحافي وزارة النقل اليوم الخميس، إنه قرر تغيبر مسار طريق كفرالشيخ دسوق الحر إلى الطريق القديم حفاظًا على الأراضي الزراعية هناك، كما قرر تغيير تخطيط ربط مدينة المنصورة الجديدة بالقديمة حفاظا على الأراضي هناك.

