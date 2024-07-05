شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ ستارمر بفوز "العمال" بالأغلبية وتكليفه برئاسة حكومة بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي- على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي-بخالص التهنئة إلى "كير ستارمر" رئيس وزراء المملكة المتحدة، بمناسبة حصول حزب العمال على الأغلبية في الانتخابات، وتكليفه بتولي رئاسة الحكومة البريطانية،

وكتب الرئيس السيسى:"أتقدم بخالص التهنئة إلى السيد "كير ستارمر" رئيس وزراء المملكة المتحدة، بمناسبة حصول حزب العمال على الأغلبية في الانتخابات، وتكليفه بتولي رئاسة الحكومة البريطانية، متمنياً له التوفيق والنجاح، ومؤكداً تطلعنا لاستمرار التعاون بين بلدينا، بما يعكس العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والعمل المشترك الذي يجمعنا من أجل تحقيق التنمية والاستقرار، على المستويين الدولي والإقليمي."