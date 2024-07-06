شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور مصر فى الخطة الدولية لرصد المخلفات العضوية الثابتة والتعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

شهد العالم قبل 4 أجيال مطلع القرن العشرين، أى قبل اختراع الآلاف من المواد الكيميائية الاصطناعية وقبل استخدامها على نطاق واسع في مجالى الزراعة والصناعة، أما نحن الذين نعيش فى أوائل القرن الحادى والعشرين، فإننا نسكن عالما يحتوى على مواد يعود اكتشاف البعض منها إلى عقود، أى إلى العشرينيات، والتى استخدمت أكثر وأكثر فى الأربعين والخمسينيات، أما الآن، فإننا نجدها في كل مكان، حتى في أنسجة الإنسان على وجه الأرض، ولذلك اهتمت الاتفاقيات الدولية برصد هذه الملوثات العضوية الثابته، ووضعت وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المانحة ، خطة الرصد الدولية للملوثات العضوية الثابتة المرحلة الثانية GMP2 بالتعاون مع GEF و UNEP من عام 2016 إلى عام 2020

خطة الرصد الدولية للملوثات العضوية الثابتة المرحلة الثانية

وشملت هذه الخطة الدولية عدد من الخطوات منها

1- رصد الملوثات العضوية الثابتة الجديدة بكل من عينات الهواء والمياه وألبان الأمهات.

2- مناقشة اتفاقية التمويل على نطاق صغير SSFA Small-Scale Funding Agreement مع الجهة المانحة فى ورشة العمل التى تم انعقادها فى مدينة اكرا – غانا .

3- التنسيق لاستكمال إجراءات التوقيع على الاتفاقية الإطارية SSFA بين جهاز شئون البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP ممثل في فرع المواد الكيميائية والنفايات لشعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد DTIE -UNEP Code 4F35 - GEF ID 4886.

4- تحديد موقع سحب 96 عينة من الهواء خلال عامين بواقع 12 عينة كل 3 شهور، وتم إرسالها إلى معامل الخبراء والمعمل الوطني لتحليل الملوثات العضوية الثابتة.

5- تحديد موقع سحب 8 عينات من المياه خلال عامين بواقع عينة كل 3 شهور، وتم إرسالها إلى معامل الخبراء والمعمل الوطني لتحليل الملوثات العضوية الثابتة.

6- تجمع عينات من ألبان الأمهات المرضعات للمرة الأولي من خلال 6 جولات، وإرسالها لمعامل الخبراء والمعمل الوطني لتحليل الملوثات العضوية الثابتة.

7- أهداف البرنامج تنمية القدرات المحلية فى رصد وقياس تركيزات الملوثات العضوية الثابتة فى الهواء والمياه وألبان الأمهات من خلال العمل Learning by Doing.

8- إعداد تقارير مرحلية ونهائية بجميع الأنشطة بما في ذلك الاستنتاجات والتوصيات للمساهمة في وضع خطة رصد إقليمية مستدامة.

9- تم تحقيق 100% من المستهدف فى الخطة الزمنية للمشروع لعام 2017، ونسبة 40% من إجمالي أنشطته التنفيذية.

10- المشاركة بعرض تقديمى " إدارة الملوثات العضوية الثابتة فى مصر - مشروع الرصد العالمى للملوثات العضوية الثابتة الجديدة - المرحلة الثانية - من خلال ورشة العمل بعنوان "تبادل المعلومات حول الملوثات العضوية الثابتة" من قبل مشروع مراجعة تحديث الخطة الوطنية لاتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة.