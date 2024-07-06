تعرف على دور مصر فى الخطة الدولية لرصد المخلفات العضوية الثابتة والتعامل معها

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القاهرة - سامية سيد - كتبت منال العيسوىالجمعة، 05 يوليو 2024 11:00 م
خطة الرصد الدولية للملوثات العضوية الثابتة المرحلة الثانية
وشملت هذه الخطة الدولية عدد من الخطوات منها
1- رصد الملوثات العضوية الثابتة الجديدة بكل من عينات الهواء والمياه وألبان الأمهات.
2- مناقشة اتفاقية التمويل على نطاق صغير SSFA Small-Scale Funding Agreement مع الجهة المانحة فى ورشة العمل التى تم انعقادها فى مدينة اكرا – غانا .
3- التنسيق لاستكمال إجراءات التوقيع على الاتفاقية الإطارية SSFA بين جهاز شئون البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP ممثل في فرع المواد الكيميائية والنفايات لشعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد DTIE -UNEP Code 4F35 - GEF ID 4886.
4- تحديد موقع سحب 96 عينة من الهواء خلال عامين بواقع 12 عينة كل 3 شهور، وتم إرسالها إلى معامل الخبراء والمعمل الوطني لتحليل الملوثات العضوية الثابتة.
5- تحديد موقع سحب 8 عينات من المياه خلال عامين بواقع عينة كل 3 شهور، وتم إرسالها إلى معامل الخبراء والمعمل الوطني لتحليل الملوثات العضوية الثابتة.
6- تجمع عينات من ألبان الأمهات المرضعات للمرة الأولي من خلال 6 جولات، وإرسالها لمعامل الخبراء والمعمل الوطني لتحليل الملوثات العضوية الثابتة.
7- أهداف البرنامج تنمية القدرات المحلية فى رصد وقياس تركيزات الملوثات العضوية الثابتة فى الهواء والمياه وألبان الأمهات من خلال العمل Learning by Doing.
8- إعداد تقارير مرحلية ونهائية بجميع الأنشطة بما في ذلك الاستنتاجات والتوصيات للمساهمة في وضع خطة رصد إقليمية مستدامة.
9- تم تحقيق 100% من المستهدف فى الخطة الزمنية للمشروع لعام 2017، ونسبة 40% من إجمالي أنشطته التنفيذية.
10- المشاركة بعرض تقديمى " إدارة الملوثات العضوية الثابتة فى مصر - مشروع الرصد العالمى للملوثات العضوية الثابتة الجديدة - المرحلة الثانية - من خلال ورشة العمل بعنوان "تبادل المعلومات حول الملوثات العضوية الثابتة" من قبل مشروع مراجعة تحديث الخطة الوطنية لاتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة.
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