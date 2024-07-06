شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لدينا 4 محاور أساسية سنعمل عليها قبل العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، الشكر للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم السابق لما بذله من مجهودات فى العملية التعليمية، والمعلمين على مستوى الجمهورية.

وأضاف محمد عبد اللطيف، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز: "25 سنة من حياتى مهتم بالتعليم، وأفهم كل التغيرات النفسية والاجتماعية التى تحدث للطلاب، وإن شاء الله هذه السنوات هى خبرتى التى سأبنى عليها كوزير".

وعن اللغط الذى حدث حول سيرته الذاتية على السوشيال ميديا قال: "منذ 12 سنة كان لدى اهتمام بالتعليم الأون لاين والمدمج، وعندما حدثت تغييرات سافرت لأمريكا وحصلت على عدة دورات فى جامعة أون لاين حتى أنقل التجربة لأبنائى".

وتابع وزير التربية والتعليم: "لدينا 4 محاور أساسية سنعمل عليها قبل العام الدراسى الجديد، وهى مشكلة كثافة الفصول، ونقص عدد المعلمين، والثانوية العامة وشكلها، وعودة الطلاب للحضور فى المدارس بشكل أكبر".