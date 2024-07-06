شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور ديمقراطى يعمل لتجميع أعضاء بمجلس الشيوخ لمطالبة بايدن بسحب ترشحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال صحيفة واشنطن بوست إن السيناتور الديمقراطى مارك وارنر يعمل لتجميع أعضاء بمجلس الشيوخ لمطالبة بايدن بسحب ترشحه.

وأكد بايدن اليوم أنه لن يسمح بأن تمحو 90 دقيقة أى (المناظرة مع ترامب) ما فعله خلال 3 سنوات فى حكم الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه مصمم على خوض الانتخابات مؤكدا أنه سيفوز بها نوفمبر المقبل.

وتعرض بايدن، لزلزال قوى بين جميع فئات الناخبين فى الولايات المتحدة، وحتى من الزعماء الديمقراطيين فى الكونجرس، عقب المناظرة التى جمعته مع ترامب الخميس قبل الماضي، وأظهرت استطلاعات الرأى المختلفة بحسب مجلة "إنتيليجانس"، تراجعًا كبيرًا فى دعمه؛ بسبب ما وصفوه بأدائه الضعيف وعمره الكبير ولياقته العقلية.

وقدم الرئيس الأمريكى جو بايدن، الخميس، اعتذارًا عن أدائه فى المناظرة، وأكد أنه "أخفق" و"أخطأ" معربًا عن أسفه لأنه كان "متوترًا للغاية" خلال تلك الليلة التى وصفها بـ"السيئة"، حسبما نقلت الصحف الأمريكية، لافتًا إلى أنه مرّ بليلة سيئة، ولكنه طالب المواطنين بالنظر إلى ما فعله خلال الثلاث سنوات ونصف السنة الماضية.