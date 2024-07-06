شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين تُشكل 5 لجان لدراسة ملفات عقود المزارع والتأمين التكافلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين خلال اجتماعه الأخير العديد من القرارات، من أهمها تشكيل عددا من اللجان النقابية لبحث ودراسة عددا من الملفات.

وعن اللجان التي تم تشكيلها ومهامها:

- تشكيل لجنة لإعداد تقرير عن الحالة الإنشائية والحالة العامة لنادي النقابة ببورسعيد، على أن تكون اللجنة برئاسة الدكتور عبد العزيز الجوهرى، وعضوية كل من: الدكتورة سارة عطا الله، الدكتور أحمد طنطاوي، الدكتور الحسيني محمد عوض، والدكتورة ياسمين أبو الخير، مع إضافة عضو إداري ومالي وقانونى لإعداد تقرير مفصل عن وضع النادي وعرضه على مجلس النقابة.

- تشكيل لجنة بشأن القرار الوزاري الخاص بـ الإشراف على عقود المزارع، مكونة من د.أحمد طنطاوي - د. الحسيني محمد عوض - د. أيمن حلمي - د. إيمان ماهر ) وذلك لدراسة موضوع عقود الإشراف البيطري على المزارع وعمل تقرير بكل المشاكل التي تخصه.



- تشكيل لجنة برئاسة د.أحمد الخيري وعضوية كل من: د. شرف الدين فيصل – د. أيمن حلمي – د.سارة عطا الله - د.إيمان ماهر، لدراسة العرض المقدم لعمل وثيقة التأمين العلاجي، حيث عرضت الشركة المقدمة وثيقة التأمين العلاجي وتم مناقشة العرض من قبل المجلس العرض.

- تشكيل لجنة من كل من د. محمود عفيفي، د. الحسيني محمد عوض، د. هيثم جنيدي، د. أحمد طنطاوي، و د. أحمد حسين، لدراسة عرض الشركة المقدمة لعرض وثيقة التأمين التكافلي، وذلك بعد مناقشة العرض من قبل المجلس.

- تشكيل لجنة برئاسة د محمود عفيفي وعضوية كل من: د. شرف الدين فيصل – د. أيمان ماهر – د.الحسيني محمد عوض – د.ياسمين ابو الخير )، لدراسة مقترح تأجير الوحدات البيطرية وتقديم تقرير لعرضه على مجلس النقابة.