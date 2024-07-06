شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تتيح التقديم فى 81 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية للعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن التقديم فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية متاح فى 81 مدرسة للعام الدراسى المقبل 2025، موزعين على 22 محافظة على مستوى الجمهورية.

وحددت الوزارة آلية قبول الطلاب بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحة أنه يتم تحديد درجة القبول سنويا بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك بعد نتيجة الشهادة الإعدادية، ويتم تقدم الطلاب إلكترونياً على الموقع الرسمي للوزارة، ويجب على جميع المتقدمين اجتياز اختبارات القبول في الرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية والمقابلات الشخصية التي تقوم بها وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

وحددت الوزارة المميزات التي يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، منها الحصول على شهادة مصرية معتمدة دوليا، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وأولوية تعيين المتميزين بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج، والحصول على مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، وتوفير أتوبيسات لنقل الطلاب الأماكن التدريب العملي، كما أوضحت الوزارة أن المسارات المتاحة للطلاب بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تشمل الالتحاق بسوق العمل مباشرة، والالتحاق بالجامعات التكنولوجية، والالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.