أخبار مصر

"إنفوجراف" ماذا تعنى حوكمة القطاع الصحى؟.. وزارة الصحة تجيب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن "إنفوجراف" ماذا تعنى حوكمة القطاع الصحى؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

السبت، 06 يوليو 2024 05:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل مشروع حوكمة القطاع الصحى والتى تتضمن النقاط التالية:

ـ الحوكمة تعني الآليات والسياسات التي تتبعها الدولة لضمان عدالة وجودة الخدمة الصحية للمواطن.

- تحتاج لإرادة سياسية واضحة وهي ما تحقق من خلال توجيهات رئيس الجمهورية، ووزارة الصحة والسكان تعمل بشكل واضح لتحقيق هذه التوجيهات.

- هيكل وزارة الصحة والسكان من إدارة متخصصة لمتابعة تنفيذ الحوكمة بكل شفافية وهناك اجراءات فعالة لمكافحة الفساد.

- المواطن يحتاج لخدمة صحية جيدة وعاجلة بنفس الكفاءة في جميع المحافظات وهذه مخرجات الحوكمة.


انفوجراف

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements