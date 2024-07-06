شكرا لقرائتكم خبر عن "إنفوجراف" ماذا تعنى حوكمة القطاع الصحى؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام السبت، 06 يوليو 2024 05:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل مشروع حوكمة القطاع الصحى والتى تتضمن النقاط التالية: ـ الحوكمة تعني الآليات والسياسات التي تتبعها الدولة لضمان عدالة وجودة الخدمة الصحية للمواطن. - تحتاج لإرادة سياسية واضحة وهي ما تحقق من خلال توجيهات رئيس الجمهورية، ووزارة الصحة والسكان تعمل بشكل واضح لتحقيق هذه التوجيهات. - هيكل وزارة الصحة والسكان من إدارة متخصصة لمتابعة تنفيذ الحوكمة بكل شفافية وهناك اجراءات فعالة لمكافحة الفساد. - المواطن يحتاج لخدمة صحية جيدة وعاجلة بنفس الكفاءة في جميع المحافظات وهذه مخرجات الحوكمة.

انفوجراف

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