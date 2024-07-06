شكرا لقرائتكم خبر عن %92 من القراء يطالبون بتكثيف العمل لسرعة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف العمل لسرعة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف العمل لسرعة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.

وأيد 92% من القراء مطالب تكثيف العمل لسرعة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بينما عارض 8% من القراء مطالب تكثيف العمل لسرعة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.