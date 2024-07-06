شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قيم التصالح على مخالفات البناء فى حى العجوزة للإدارى والتجارى والسكنى والان مع تفاصيل الخبر

حددت محافظة الجيزة، سعر المتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها نطاق الأحياء والمراكز والمدن، وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، وعلى الكتاب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء بشأن زيادة نسبة (25%) من السعر السابق وتحديده من جانب اللجان المشكلة وفقًا لـقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

وجاءت قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها نطاق حي العجوزة، كالآتى: يتراوح سعر المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 640 و2500 جنيه ويتراوح سعر المتر المسطح مقابل التصالح الإدارى بين 200 و 1000 جنيه ويتراوح سعر المتر المسطح مقابل التصالح السكني بين 200 و 512.5 جنيه.

ويكون سعر المتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها لبعض الشوارع، والتي تختلف بها قيمة سعر المتر للصالح عن السعر السائد بالمنطقة على النحو التالي:

شارع جامعة الدول العربية

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2500 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 1250 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 1000 جنيه.

شارع 26 يوليو (من كورنيش النيل مارًا بميدان سفنكس – حتى تقاطعه مع وادى النيل)

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2500 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 1000 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 800 جنيه.

شارع 26 يوليو (من شارع وادى النيل حتى شارع عبد القادر الجدى)

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1000 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 375 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 312.5 جنيه.

شارع 26 يوليو (من شارع عبد القادر الجدى وحتى شارع السكة الحديد)

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2500 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 750 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 600 جنيه.

شارع السودان (الجزء الواقع من جامعة الدول العربية حتى شارع 26 يوليو)

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1500 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 400 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 325 جنيه.

شارع السودان (من شارع 26 يوليو حتى مبنى جراج إمبابة)

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2000 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 750 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 600 جنيه.

شارع وادى النيل (من شارع وادي النيل من تقاطعه مع شارع 26 يوليو حتى شارع الرشيد)

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2000 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 750 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 600 جنيه.

شارع كورنيش النيل (من شارع نوال حتى شارع 26 يوليو)

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2500 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 1750 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 1500 جنيه.

شارع كورنيش النيل (من شارع 26 يوليو حتى ميدان الكيت كات)

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1500 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 1000 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 750 جنيه.