شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم استمرار الارتفاع فى نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 27.