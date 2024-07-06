شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم يصدر قرارا وزاريا بشأن رئيس عام امتحان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى القرار الوزاري رقم (128) بشأن تكليف رئيس عام امتحان الثانوية العامة ونائبه.

ونص القرار على تكليف الدكتور أحمد محمد ضاهر، نائب الوزير، رئيسا عامًا لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

كما نص القرار على تكليف محسن عبد العزيز صادق، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم نائبا لرئيس عام امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي ۲۰۲٤/۲۰۲۳ لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة.