شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: شهيدان وعدد من المصابين جراء قصف منزل بدير البلح وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني، بسقوط شهيدين وعدد من المصابين جراء قصف منزل بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستُشهد، اليوم السبت، 11 فلسطينيًا على الأقل، وأُصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيمي المغازي والنصيرات وسط القطاع.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.