شكرا لقرائتكم خبر عن طب بيطرى بالجيزة: ضبط 15 طنا و768 كيلو لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى والان مع تفاصيل الخبر

‫ شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات رقابية على الأسواق، حيث تم ضبط 15 طنا و768 كيلو لحوما مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومقطعات لحوم و ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

‏‎وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الأغذية غير الصالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً علي تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.