البابا تواضروس الثانى يترأس قداس رسامة كهنة فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلى القداس الالهي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بمشاركة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية والقمص داود لمعي وعدد من مجمع كهنة الإسكندرية.

محمد يوسف

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