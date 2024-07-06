أهمها إعادة الهيكلة وتوفير الوقود.. ملفات شائكة أمام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

ينتظر المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالي نائب الوزير، ملفات شائكة تتطلب نظرة عميقة وفاحصة لكل المجريات والأحداث داخل القطاع؛ لمعالجة الفجوة والجفاء بين الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة، نتيجة غياب المتابعة الدورية في معظم الأحيان.

ويستعرض «الخليج 365» أبرز الملفات الشائكة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة، في ما يلي:

- توفير الوقود والغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المحطات لإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية؛ لإعلان توقف خطة تخفيف الأحمال خلال الصيف تمهيدًا للانتهاء منها نهائيًّا قبيل آخر العام.

- متابعة فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن "القابضة للكهرباء" الذي تأخر لسنوات نتيجة مماطلة القابضة تنفيذ ذلك.

- حسم ملف اختيار رئيس جديد للشركة المصرية لنقل الكهرباء والأعضاء المتفرغين وتغييرات رؤساء المناطق؛ لإحداث حالة توازن واستقرار لما تتطلبه الفترة المقبلة من تركيز.

- تغيير مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ خصوصًا أن هناك أعضاء بلغوا سن التسعين وآخرين ليس لهم دور فاعل ومؤثر.

- إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر ودمج منصبَي العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع مع شركات الإنتاج.

- إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر وتعظيم الاستفادة، وكذلك مراجعة كل اللجان الخارجية من ربط كهربائي وغيرها وممثليها ومدى أهميتها.

- تقييم أداء جميع رؤساء شركات الإنتاج والتوزيع على أرض الواقع من خلال متابعة عمل كل قيادة وما حققه.

- الاستغناء عن المستشارين المتعاقدين مع الشركة القابضة لكهرباء مصر البالغ عددهم ٢٢ قيادة، بلغوا سن المعاش، علمًا بأن وزير التموين الجديد أول قراراته كان تقديم الشكر لكل مَن يبلغ سن المعاش.

- إعادة النظر في تشكيلات جميع مجالس إدارات الشركات واستبعاد رؤساء القطاع غير الفاعلين الذين تمت مجاملتهم ببعض الشركات.

- مراجعة المزايا المالية التي يتم تقاضيها من لجان مختلفة، ووضع أطر صحيحة منظمة للسفر خارج البلاد ومدى الاستفادة من ذلك.

- منح الفرصة للكوادر الشبابية لتتولى مناصب قيادية وتفتيت الشلليات داخل بعض الشركات؛ خصوصاً الإنتاج.

- تقييم أداء رؤساء قطاعات الشؤون المالية والتجارية أيضًا بشركات التوزيع والإنتاج أيضًا.

- دراسة تقسيم بعض شركات التوزيع لاتساع موقعها الجغرافي وزيادة أعداد المشتركين.