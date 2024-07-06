شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر ستعمل على تسهيل إنفاذ المساعدات إلى السودان والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية ‘ن مصر ستعمل على تسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى السودان عبر أراضيه، مشددا على أن أي حل لا بد أن ينبع من السودانيين أنفسهم.. والنزاع القائم هو قضية سودانية خالصة.

وأضاف الوزير خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر القوي السياسية المدنية الذي ينعقد فى القاهرة: "الحفاظ على المؤسسات هو ضمانة للحفاظ على الدولة السودانية.. ووحدة القوات المسلحة لها أهمية بالغة لدورها في حماية السودان".

وانطلق منذ قليل، مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وذلك في إطار الجهود المصرية المبذولة لبحث سبل إنهاء الصراع السوداني، ووقف الأعمال القتالية التى تسببت في مقتل وإصابات الآلاف من الأشقاء في السودان، وحقن دماء الشعب.

ويأتي مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، في إطار حرص جمهورية مصر العربية على بذل كافة الجهود الممكنة لمساعدة السودان الشقيق على تجاوز الأزمة التي يمر بها، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني وأمن واستقرار المنطقة، لاسيما دول جوار السودان.

وكذلك انطلاقاً من الروابط التاريخية والاجتماعية الأخوية والعميقة التي تربط بين الشعبين المصري والسوداني، وتأسيساً على التزام مصر بدعم كافة جهود تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

ويضم المؤتمر كافة القوى السياسية المدنية السودانية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني- سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.