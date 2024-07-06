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وزير الخارجية: مؤتمر القوى السياسية ينعقد فى لحظة فارقة من تاريخ السودان

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

السبت، 06 يوليو 2024 10:48 ص

قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن المؤتمر الأول العالمي الذي تستضيفه مصر من داخل العاصمة الإدارية لمناقشة الأوضاع في الداخل السوداني خلال الظروف التي تمر بها والتداعيات السلبية التى تؤثر علي العالم أجمع ودول الجوار للسودان الأشد تأثرًا بالأزمة. 

ووجه السفير بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر القوي السياسية المدنية السودانية، الشكر للجميع علي تلبية الدعوة المصرية للمشاركة في هذا المؤتمر لمناقشة الأوضاع في السودان الشقيق، ليس خفيا التداعيات الخطيرة للتطورات في السودان مع نزوح الملايين والخسائر المادية الجسيمة.

وأكد وزير الخارجية أن مؤتمر القوي السياسية المدنية السودانية ينعقد في لحظ فارقة من تاريخ السودان، كما أن هناك عقبات تواجه الموسم الزراعي بالسودان، مما ترتب عليه نقصًا حادً في الأغذية.

 

 

المشاركون-بالمؤتمر-(2)
المشاركون-بالمؤتمر-(2)

 

بدء-المؤتمر
بدء-المؤتمر

 

القوى-السياسية-المدنية-السودانية
القوى-السياسية-المدنية-السودانية

 

المؤتمر
المؤتمر

 

كلمة-وزير-الخارجية
كلمة-وزير-الخارجية

 

جانب-من-مؤتمر-القوى-السياسية-السودانية
جانب-من-مؤتمر-القوى-السياسية-السودانية

 

مؤتمر-القوى-السياسية-المدنية-السودانية
مؤتمر-القوى-السياسية-المدنية-السودانية

 

المشاركون-بمؤتمر-القوى-السياسية-المدنية-السودانية
المشاركون-بمؤتمر-القوى-السياسية-المدنية-السودانية

 

وزير-الخارجية
وزير-الخارجية

 

وزير-الخارجية-بدر-عبد-العاطى
وزير-الخارجية-بدر-عبد-العاطى

 

السفير-بدر-عبد-العاطى
السفير-بدر-عبد-العاطى

 

مؤتمر-القوى-السياسية-المدنية
مؤتمر-القوى-السياسية-المدنية

 

جانب-من-المؤتمر
جانب-من-المؤتمر

 

المشاركون-بالمؤتمر
المشاركون-بالمؤتمر

 

مؤتمر-معا-لوقف-الحرب-فى-السودان
مؤتمر-معا-لوقف-الحرب-فى-السودان

 

وزير-الخارجية-خلال-المؤتمر
وزير-الخارجية-خلال-المؤتمر

 

جانب-من-المشاركين-بالمؤتمر
جانب-من-المشاركين-بالمؤتمر

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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