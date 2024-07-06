شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مؤتمر القوى السياسية ينعقد فى لحظة فارقة من تاريخ السودان والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن المؤتمر الأول العالمي الذي تستضيفه مصر من داخل العاصمة الإدارية لمناقشة الأوضاع في الداخل السوداني خلال الظروف التي تمر بها والتداعيات السلبية التى تؤثر علي العالم أجمع ودول الجوار للسودان الأشد تأثرًا بالأزمة.

ووجه السفير بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر القوي السياسية المدنية السودانية، الشكر للجميع علي تلبية الدعوة المصرية للمشاركة في هذا المؤتمر لمناقشة الأوضاع في السودان الشقيق، ليس خفيا التداعيات الخطيرة للتطورات في السودان مع نزوح الملايين والخسائر المادية الجسيمة.

وأكد وزير الخارجية أن مؤتمر القوي السياسية المدنية السودانية ينعقد في لحظ فارقة من تاريخ السودان، كما أن هناك عقبات تواجه الموسم الزراعي بالسودان، مما ترتب عليه نقصًا حادً في الأغذية.



المشاركون-بالمؤتمر-(2)



بدء-المؤتمر



القوى-السياسية-المدنية-السودانية



المؤتمر



كلمة-وزير-الخارجية



جانب-من-مؤتمر-القوى-السياسية-السودانية



مؤتمر-القوى-السياسية-المدنية-السودانية



المشاركون-بمؤتمر-القوى-السياسية-المدنية-السودانية



وزير-الخارجية



وزير-الخارجية-بدر-عبد-العاطى



السفير-بدر-عبد-العاطى



مؤتمر-القوى-السياسية-المدنية



جانب-من-المؤتمر



المشاركون-بالمؤتمر



مؤتمر-معا-لوقف-الحرب-فى-السودان



وزير-الخارجية-خلال-المؤتمر