شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد أعمال إحياء حديقة الأزبكية والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعمال إحياء حديقة الأزبكية، ضمن جولته لتفقد حدائق الفسطاط.

بدأ اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية في عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في منطقة القاهرة التاريخية، استهلها بتفقد مشروع حدائق تلال الفسطاط؛ وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمكونات المشروع