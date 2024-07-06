وزارة الأوقاف تحتفل مساء اليوم بالعام الهجرى الجديد 1446هــ بالسيدة زينب

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القاهرة - سامية سيد - تحتفل وزارة الأوقاف المصرية بالعام الهجري الجديد 1446هــ اليوم السبت 6 يوليو 2024م عقب صلاة المغرب من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مندوبا عن رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور أسامة الازهرى وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية.

وكانت قد استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وست وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم امس الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق الخامس من شهر يوليو لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وست وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ السبت الموافق السادس من شهر يوليو لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الأحد الموافق السابع من شهر يوليو لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري ، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.