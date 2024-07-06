شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تشدد على صرف مستحقات المزارعين خلال يومين من توريد القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار توريد القمح المحلى للمزارعين مع تيسير كافة إجراءات توريد القمح حتى نهاية الموسم، وذلك في إطار الحرص على تأمين مخزون استراتيجي من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية جددت التحذير من نقل القمح المنتج هذا العام من أى مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، أيضا حظر نقل الاقماح المحلية المخصصة للتقاوى إلى محطات الإعداد للتقاوى، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.