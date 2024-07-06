شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 45280 طنا تشمل : 7109 طن يوريا و 4100 طن مولاس و 3250 طن رمل و 562 طن علف بنجر و 9537 طن اسمنت معبأ و 20722 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61099 طنا تشمل : 14978 طن قمح و 33900 طن ذرة و 6800 طن خردة و 551 طن فول صويا و 4220 طن سكر و 650 طن أسمنت.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1401 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 453 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2370 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48555 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 125908 طنًا.



كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3752 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و طنطا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3405 حركة.