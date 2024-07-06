شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يصل مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية لتفقد المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، لتفقد المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بالمدينة، وينتقل بعدها لتفقد المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

تأتي هذه الزياره، ضمن سلسة الجولات التي قرر المهندس شريف الشربيني ، إجراءها داخل أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة سير المشروعات ، ونسب التنفيذ، حيث تعد هذه الزياره هي الثانية، خلال أيام قليلة من توليه حقيبة وزارة الإسكان.

وكان قد تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، امس الجمعة، الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل بمدينة العاشر من رمضان، ورافقه المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تشدد على سرعة إنجاز المشروعات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، وتحقق له جودة الحياة، وفى مقدمتها، الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

وتجول وزير الإسكان بمواقع تنفيذ الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" النموذج الأخضر بحي الزقازيق الجديدة، والذى يضم (2130 وحدة سكنية - 109 عمارات)، وبمنطقة الخدمات الإقليمية، وبها (1842 وحدة سكنية - 90 عمارة)، وتفقد نماذج للوحدات الجارى تشطيبها، كما تفقد نماذج للوحدات التى تم تشطيبها ضمن محور متوسطى الدخل بالمبادرة الرئاسية، حيث يجرى تنفيذ (1632 وحدة سكنية - 68 عمارة).