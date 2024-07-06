شكرا لقرائتكم خبر عن رفع إشغالات وغلق وتشميع "كافيه" بشارع أحمد حسن فى مدينة نصر استجابة للسكان والان مع تفاصيل الخبر

وجهت المهندسة مني البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حي شرق مدينة نصر بسرعة غلق وتشميع كافيه مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، استجابة لشكاوي السكان .

و تلقت أجهزة المنطقة الشرقية شكوى من قاطني شارع احمد حسن الزيات شرق مدينة نصر بخصوص كافية المشربية بالعنوان سوق 124 شارع احمد حسن الزيات المنطقة السابعة مما يسبب احتلال الشارع والارصفة وضوضاء وازعاج.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بضرورة التعامل الفوري مع شكاوي المواطنين ولا سيما التي تتعلق بالإشغالات ومخالفات المقاهي والكافيهات .