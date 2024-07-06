شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: التيسير على منتفعى الإصلاح الزراعى ودعم القطاع التعاونى والإرشاد والان مع تفاصيل الخبر

عقد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بحضور الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة، لبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع، ضرورة التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي، وتقنين الأوضاع، فضلاً عن تعميق دور الجمعيات الزراعية في دعم الفلاح، وتسويق محاصيله، وتوفير كافة مستلزمات الانتاج له، اضافة الى تشجيع الزراعة التعاقدية بهدف تجميع المساحات الصغيرة، باعتبارها السبيل للعودة الى الدورة الزراعية.

وشدد على أهمية تكثيف الارشاد الزراعي وتوعية المزارعين والتواصل معهم في الحقول بشكل مباشر، ونقل التوصيات والممارسات الزراعية الحديثة الجيدة، لزيادة الانتاجية من المحاصيل، لافتا الى أهمية المرور الدائم والمستمر أيضا لرصد التعديات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإزالة التعديات في المهد قبل تفاقمها.

واشار فاروق الى ضرورة ميكنة كافة الأعمال بالهيئة في إطار التيسير على المنتفعين أيضا، وسهولة المتابعة والانجاز، مشددا على سرعة وضع آليه لتحصيل المتأخرات، وتعظيم الايرادات، وتحقيق القيمة الاقتصادية المثلي لكافة مشروعات الهيئة، اضافة الى مراجعة الاحكام واجبة النفاذ، والتعويضات المستحقة ووضع آلية للمتابعة والتفاوض.

وأكد وزير الزراعة أيضا على أهمية دعم القطاع التعاوني، والتوسع في اقامة المشروعات الانتاجية الصغيرة والمتوسطة، ومنافذ التسويق، لتشغيل الشباب وتنمية القرى، الأمر الذي سيساهم أيضا في تحقيق طفرة انتاجية والأمن الغذائي والتنمية الزراعية الشاملة والمستدامة.