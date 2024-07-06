شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء يدعو لحضور الجمعية العمومية العادية فى انعقادها الثانى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام للأطباء، كافة الأطباء لحضور الانعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية، والمقرر عقدها يوم الجمعة المقبل 12 يوليو الجارى، مؤكدا أن حضور الجمعية العمومية مهم للغاية خاصة أنها ستناقش عدة قضايا من أهمها: قانون المسؤولية الطبية، للتأكيد على ضرورة وجود هيئة عليا لتحديد "المسؤولية الطبية" وتشكيل لجان فنية للتحقيق مع الطبيب ومقدم الشكوى.

وأضاف عبد الحى، : أن حضور الأطباء ومشاركتهم بقوة في الجمعية العمومية يعطي قوة أكبر لقرارات ومطالب النقابة، موضحا أنه من المقرر أن تناقش الجمعية العمومية الآتى:

1- مناقشة الميزانيات المالية لنقابة الأطباء من عام 2018 وحتى عام 2023 واعتمادها .

2- كلمة مراقب الحسابات .

3- مناقشة تقريرى مجلس النقابة عن عام 2023 ( تقرير الأمين العام – تقرير أمين الصندوق ).

4- اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024 .

5- تعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتقدير الأتعاب .

6- مناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة .

7- مناقشة إقرار حساب معاش للأطباء والموارد المقترحة .

8- إلغاء قرار بيع نادي كنج مريوط بالإسكندرية .

9- تعديل لائحة النقابة الداخلية.

10- تعديل لائحة مصر العطاء.



وكانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، والتى كان من المقرر انعقادها، الجمعة 28 يونيو 2024، لعدم اكتمال النصاب القانونى للعمومية والذى يشترط حضور 1000 طبيب من أعضاء النقابة، ودعت النقابة إلى الانعقاد الثانى للجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 12 يوليو المقبل، بمقر النقابة العامة، علما بأن النصاب القانونى للانعقاد فى المرة الثانية هو 300 طبيب فقط.