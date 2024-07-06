شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز "برج العرب الجديدة" لمتابعة سير العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مستهل زيارته للمدينة اليوم، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة برج العرب الجديدة، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة.

ووجه وزير الإسكان، بالعمل على تعظيم الموارد المالية للهيئة وأجهزة المدن الجديدة، من خلال إتاحة وتوفير الفرص الاستثمارية بأنواعها المختلفة للمستثمرين والمواطنين، وكذا التأكيد على تعظيم إيرادات المشروعات مقارنة بالتكاليف، وذلك من خلال الدراسات الاقتصادية والاستثمارية، ودراسة البدائل المبتكرة لتحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف، لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى يتم ضخها بالمشروعات.

كما وجه الوزير، بضرورة العمل على تحقيق الاتزان المالى لكل مدينة من المدن الجديدة بين الإيرادات والمصروفات، والعمل على إيجاد موارد مالية ذاتية ومستدامة يتم الصرف منها على أعمال الصيانة والتشغيل، بما يضمن تنفيذ أعمال الصيانة بالمستوى اللائق بالمدينة، والحفاظ على حالتها العمرانية، وضمان استدامة أعمال التنمية، وعدم التهاون في تحصيل المستحقات المالية للهيئة وأجهزتها

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن إجمالى الاستثمارات بالمدينة حتى نهاية يونيو الماضي تخطت 6.6 مليار جنيه، منها ما يزيد على 4.4 مليار جنيه فى قطاع المرافق، وما يزيد على مليار جنيه فى قطاع الطرق، و815 مليون جنيه فى قطاع الإسكان لتنفيذ 13.593 وحدة سكنية، و241 مليون جنيه فى قطاع الخدمات لتنفيذ 113 مشروعا خدميا، وتبلغ الخطة الاستثمارية للمدينة للعام المالي الحالى 2025/2024، نحو نصف مليار جنيه.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، عن موقف العمل بمختلف قطاعات المدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها، موضحاً أن المدينة تتميز بموقعها القريب من الساحل الشمالي حيث تبعد مسافة 8 كم من الطريق الساحلي، كما تتميز بقربها من القري السياحية، ومدينة العلمين الجديدة، وتجاور مطار برج العرب الدولي، واستاد برج العرب، وتبعد عن طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، مسافة 28 كم، كما تتميز بقربها من ميناء الدخيلة بمسافة 50 كم، وتُعد الامتداد العمراني لمدينة الإسكندرية، وشرح رئيس الجهاز موقف تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالمدينة بوجه عام.