شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع قيادات الاتحاد التعاونى الزراعى تعميق دور الجمعيات فى دعم الفلاح والان مع تفاصيل الخبر

بحث علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع قيادات الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، سبل تعميق دور الجمعيات التعاونية الزراعية في دعم الفلاحين.

جاء ذلك بحضور ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، علي عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، وليد السعدني رئيس الجمعية العامة للقطن، واحمد الشربيني رئيس الجمعية العامة للبطاطس.

وأكد وزير الزراعة على أهمية وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، خاصة فيما يتعلق بالأسمدة وعمليات توزيعها، فضلا عن إعداد رؤية واضحة لهذا الملف، وتفادي وقوع أية أزمات.

وبحث فاروق أيضا معهم خلال اللقاء، ملفات أهم المحاصيل الاستراتيجية من بينها: القطن والفراولة والبطاطس، بالإضافة الى أهمية توفير التقاوي بالجودة المطلوبة في الوقت المناسب.

وأشار الوزير أيضا إلى أهمية أن يكون للجمعيات الزراعية دور في الإرشاد الزراعي، وتكثيف حملات التوعية للمزارعين، في سبيل زيادة الانتاجية، وزيادة دخل المزارعين، فضلا عن التوعية بالاساليب الحديثة التي من شأنها ترشيد استخدام مياه الري، والاسمدة، واستخدام المخصبات الحيوية، والعمل على تشجيع المزارعين لاستخدام وسائل الري الحديث.