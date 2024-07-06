شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الأمة السودانى: مؤتمر القاهرة جمع مختلف القوى فى توقيت بالغ الأهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس حزب الأمة السودانى مبارك الفاضل المهدى، أن مؤتمر "معاً لوقف الحرب فى السودان" نجح فى جمع مختلف القوى السودانية فى توقيت بالغ الأهمية بهدف توحيد الصف والكلمة وبحث كيفية مواجهة التحديات وسبل الخروج من الأزمة الراهنة.



وقال المهدي، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مؤتمر "معاً لوقف الحرب فى السودان" الذى استضافته القاهرة اليوم السبت بمشاركة وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبّد العاطى، إن مصر دولة كبيرة ذات تأثير قوى على المنطقة وإفريقيا، وتضطلع بدور مهم للدفع نحو حل الأزمة فى السودان.



وتابع أن الدولة المصرية تمتلك القدرة على التأثير فى المشهد الدولى، ولم تدخر جهداً لدعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن واستعادة الهدوء والاستقرار.



وذكر بأن أمن مصر القومى مرتبط بشكل مباشر بأمن السودان؛ إذ إن ما يحدث فى السودان ينعكس عليها، علاوة على أن البلدين الشقيقين تجمعهما روابط تاريخيّة وجغرافية.



ورأى رئيس حزب الأمة السودانى أن مؤتمر "معاً لوقف الحرب فى السودان" له مردود إيجابى وقوى، ولابد من العمل على متابعة تنفيذ مخرجاته من أجل وقف الحرب فى السودان.