سرقة سيارة توفيق عكاشة "النقل" من سوق الجملة بأكتوبر.. الإعلامي يستغيث: "أنا شريك في نصها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه الإعلامي توفيق عكاشة، رسالة استغاثة إلى كل من وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة بسبب سرقة سيارة نصف نقل كان شريكًا بها مع آخر.

وقال توفيق عكاشة، عبر منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": رسالتي إلى اللواء وزير الداخلية واللواء مدير أمن الجيزة، تم سرقة سيارة نصف نقل أنا شريك في نصفها مع رجل أردت أساعده في مواجهة متطلبات الحياة فسرقها الحرامي من سوق أكتوبر للجملة.

وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة: تم تحرير المحضر رقم 4450 جنح ثالث أكتوبر.

في سياق آخر، كان الإعلامي توفيق عكاشة ظهر رفقة زوجته الإعلامية حياة الدرديري، في اليوم الختامي لمهرجان الجمال للخيول العربية والمقام في مدينة العلمين الجديدة.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. أحدث ظهور للإعلامي توفيق عكاشة وزوجته حياة الدرديري