"مكنش معانا حد خليجي".. أقوال الشباب المتهمين في واقعة زوجة إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

استمعت النيابة العامة، إلى أقوال 4 شباب متهمين بالتحرش بزوجة إمام عاشور، بعدما ظهروا في كاميرات المراقبة أثناء مناقشات بينهم وبين أشقاء زوجة إمام عاشور.

وقال الشباب الأربعة إنهم ليس لهم صلة بما حدث لزوجة إمام عاشور ولا يعلمون ما تعرضت له من الأساس، وأنهم فوجئوا ببعض الشباب يتحدثون إليهم عقب انتهاء عرض الفيلم في سينما المول، ويسألونهم حول واقعة التحرش.

وأضاف الشباب في أقوالهم أمام نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي، أن أشقاء ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور سألوهم حول شخص خليجي كان برفقتهم أو شخص يرتدي جلباب قام بمعاكسة شقيقتهم فأكدوا لهم أن مجموعتهم بأكملها لم يكن بها شخص خليجي أو يرتدي جلباب وانصرفوا من المول دون أي خلافات، "مكنش معانا حد خليجي".

قررت النيابة العامة، استدعاء إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي؛ لسماع أقواله واستجوابه حول اتهامه بالتعدي على فرد الأمن بالضرب وإفقاده الوعي.

ووصل منذ قليل إمام عاشور إلى سراي النيابة في الشيخ زايد ومثل للتحقيق ومواجته بالفلاشة المقدمة من فرد الأمن المجني عليه والتي ترصد دخوله المول رفقة 15 شخصا آخرين.

وحددت النيابة العامة برئاسة المستشار إيهاب العوضي، 5 شباب من خلال مراجعة كاميرات المراقبة في قطاع السينما بالمول، بعدما رصدها مقطع فيديو أثناء التناقش مع أشقاء وأصدقاء زوجة إمام عاشور عقب انتهاء عرض السينما.

وأرسلت في استدعائهم وحضر 4 منهم إلى سراي النيابة للإدلاء بأقوالهم حول مدى صحة اتهامهم بالتحرش بزوجة إمام عاشور.

ونفى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و٢٢ عاما أي صلة لهم بادعاء زوجة إمام عاشور بتعرضها للتحرش ونفوا علمهم بالواقعة من الأساس، "منعرفش حاجة".

وكانت استمعت النيابة، خلال الأيام الماضية لأقوال كافة أطراف القضية من بينهم ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور حول حقيقة تعرضها للمعاكسة والتحرش داخل سينما المول حسبما قال مشرف الأمن إن إمام عاشور تعدى عليه بسبب تعرض زوجته للمعاكسة أثناء وجودها في السينما، كما استمعت لشقيقيها وأقاربها بخلاف فرد الأمن المجني عليه ومدير أمن المول، وعدد من زملاء المجني عليه من شهود العيان.

واستمعت النيابة لأقوال صهر إمام عاشور "شقيق زوجته" وصديق اللاعب كان من ضمن المجموعة التي رافقت الأسرة في الخروج للسينما حول صحة تعرض زوجة إمام عاشور للتحرش اللفظي كما ذكرت في أقوالها.

وقال شقيق زوجة إمام عاشور إنه لم يشاهد أحدا يقوم بمعاكستها قائلا: "مشوفتش واقعة المعاكسة".

كما قال صديق اللاعب إنه لم يكن متواجدا عندما تعرضت زوجة إمام عاشور المعاكسة بحسب ما ذكرت.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من أفراد أمن مول شهير في الشيخ زايد، أفاد بنشوب مشاجرة بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد الأمن بسبب معاكسة زوجته، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأفراد أمن المول، بسبب معاكسة أحدهم لزوجته أثناء تواجدهم في المول.