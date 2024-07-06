شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس السوري بشار الأسد، تبادل خلاله الرئيسان التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد، معربين عن التمنيات بأن يعيده الله عز وجل على الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات. أول جولة تفقدية بعد إعلان الحكومة الجديدة.. رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات القاهرة التاريخية يستهلها بحديقة تلال الفسطاط بدأ اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية في عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في منطقة القاهرة التاريخية، استهلها بتفقد مشروع حدائق تلال الفسطاط؛ وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمكونات المشروع. واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية بمشروع حدائق تلال الفسطاط؛ وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمكونات المشروع، وقال مدبولى إن الحكومة تضع على أجندة اهتماماتها الإسراع فى تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وكذا زيادة المساحات الخضراء، وهناك تكليفات لجميع المحافظين بذلك. قال وزير الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، إن الأزمة الراهنة في السودان تؤثر على المنطقة والإقليمي والعالم أجمع، وتسببت في نزوح الملايين من السودانيين، ومقتل وإصابات الآلاف منهم. قال السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية ‘ن مصر ستعمل على تسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى السودان عبر أراضيه، مشددا على أن أي حل لا بد أن ينبع من السودانيين أنفسهم.. والنزاع القائم هو قضية سودانية خالصة. وزير الخارجية: مصر ستعمل على تسهيل إنفاذ المساعدات إلى السودان وزير الخارجية: مصر استقبلت آلاف السودانيين ويعيشون كأخوة مع المصريين نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تم تداوله على صفحات الفيس بشأن قيام طالبا بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بسوهاج بالخروج لايف من داخل لجنة الامتحان، وطلبه الإجابات عن أسئلة امتحان مادة الكيمياء، بعد تمكنه من دخول لجنة الامتحان بالتليفون المحمول. تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل، بمنطقة الفردوس، والحى التاسع بمدينة برج العرب الجديدة، حيث يجرى تنفيذ 5016 وحدة سكنية (209 عمارات)، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة برج العرب الجديدة. حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار توريد القمح المحلى للمزارعين مع تيسير كافة إجراءات توريد القمح حتى نهاية الموسم، وذلك في إطار الحرص على تأمين مخزون استراتيجي من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم. وزارة التموين تشدد على صرف مستحقات المزارعين خلال يومين من توريد القمح وزير الإسكان يشدد على متابعة مواقع المشروعات وعدم التهاون مع المقصرين وزارة التعليم تنفى صحة خروج طالب "لايف" من لجنة امتحان ثانوية بسوهاج مدبولى: الحكومة تضع على أجندة اهتماماتها سرعة تنفيذ مبادرة "100 مليون شجرة" وجهت نايلة حجار، كبيرة مستشاري مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، الشكر إلى مصر على جهودها الطيبة والحثيثة، من أجل وقف الحرب في السودان. الأمم المتحدة تشكر مصر على جهودها الحثيثة لوقف الحرب فى السودان

الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من بشار الأسد.. ويؤكد على مواصلة مصر لجهود وقف إطلاق النار بغزة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. سجلت أسعار الذهب في مصر صعودا ملحوظا خلال الـ 24 ساعة الماضية بحوالي 45 جنيها، وذلك على خلفية صعود سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية لأعلى مستوياته في 3 أسابيع تقريبا، في حين يعتبر السعر الحالي المسجل في سوق الذهب هو الأعلى منذ 3 أشهر تقريبا. عيار 24 يسجل 3686 جنيها. عيار 21 يسجل 3225 جنيها. عيار 18 يسجل 2764 جنيها. عيار 14 يسجل 2150 جنيها. الجنيه الذهب 25800 جنيه. أسعار الذهب فى مصر ترتفع لأعلى مستوى خلال 3 أشهر بسبب الأوقية

وزارة التعليم تراجع نموذج أسئلة الكيمياء للثانوية وتؤكد: مطابق للمواصفات الفنية الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

شيع أهالى قرية أبشان التابعة لمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، منذ قليل، جثمان اللاعب أحمد رفعت، لاعب نادى مودرن سبورت، من مسقط رأسه في القرية، وسط حضور الآلاف من أهالى القرية وأقارب وأصدقاء اللاعب.

نعى قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، الذى وافته المنية صباح اليوم السبت، وقال البيان: "تنعي أسرة قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر، والذي وافته المنية صباح اليوم.. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان".

الآلاف يشيعون جثمان أحمد رفعت بمسقط رأسه فى كفر الشيخ.. صورقطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ينعى أحمد رفعت

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

الطقس غدا.. شديد الحرارة واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 36 درجة