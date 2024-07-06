شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال الجيزة: حركة التنمية وفرت نحو 15 مليون فرصة عمل بالمشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة محمد كامل رئيس نقابة النقل العام، عن توثيق تضحيات شهداء رجال القوات المسلحة والشرطة خلال ثورة 30 يونيو المجيدة كى تتناقلها الاجيال وتظل نموذجا يحتذى به وسجلا مدونا بأحرف من نور فى تاريخ مصر الحديثة وذلك عبر كّتيب يتولى الاتحاد كافة أعماله بدءاً من جمع مواده وصولا لطبع النسخ على ان يتم ذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال منح أسر شهداء الجيش والشرطة " دروع الوفاء' تكريما لهم وذلك فى فاعلية الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة والتى نظمها الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة .

شارك فاعلية التكريم النائبة ولاء التمامي نائب رئيس اتحاد محلي الجيزة ، السيد زغلول أمين صندوق الغرفة التجارية بالجيزة ، المهندس عماد عبد المسيح رئيس جمعية القديسة يوسينا نائبا عن البابا تواضروس ، حسن سباق رئيس قطاع بربد الجيزة والفيوم وحسين شاهين رئيس نقابة البريد بالجيزة.

وتابع : " كامل ' مكّلفا إدارة العلاقات العامة والاعلام بالاتحاد المحلى بسرعة انجاز ملف التوثيق بالمعلومة والصورة من خلال لقاءات مع أسر الشهداء مطالبا بإيداع نسخ بمكتبات 127 لجنة نقابية عمالية تابعة لتصنيف الاتحاد مع عمل نسخ " بى دى اف ' وعرضها على كافة المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة للاتحاد حتى يعلم القاصى والدانى على مدار التاريخ بأن تضحيات الشهداء كانت ومازالت الممر الرئيسى لامن واستقرار المصريين.

وصف تضحيات الشهداء بأنها الجهاز التنفسى للتنمية الشاملة التى تدب بكافة محافظات الجمهورية والتى وفرت نحو 15 مليون فرصة عمل من خلال منظومة المشروعات القومية ذات الصبغة الاستراتيجية .

قدم الفاعلية فيفى زيادة رئيس لجنة التدربب والتثقيف بالاتحاد المحلى التى أعدها كلا من نواب الاتحاد عبد الرحمن معوض ومختار أبو الفتوح ومحمد ابراهيم ومحمد على حسين مسئول الإعلام ووليد هليل وصبرى ابو الدهب .

شهدت الفاعلية حضور كلا من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المحلى وليد عبد القوى ونحمده عبد العزيز وساميه احمد ونعمات عبد الحفيظ وناهد محمد عبد الجيد وشريف احمد وشريف عبد الظاهر ووفاء الشيمى وداليا صادق.