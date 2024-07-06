شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة العام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

بعث الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجري الجديد جاء فيها : " يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء ومواطني محافظة القاهرة باسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة العام الهجري الجديد 1446هجرية، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة على مصرنا الغالية والأمتين الإسلامية والعربية ، وأن يعيد هذه الذكرى الجليلة على سيادتكم بموفور الصحة والعافية...حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية .. وكل عام وسيادتكم بخير"

وتحتفل وزارة الأوقاف المصرية بالعام الهجري الجديد 1446هــ اليوم السبت 6 يوليو 2024م عقب صلاة المغرب من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مندوبا عن رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور أسامة الازهرى وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية.

وكانت قد استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وست وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم امس الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق الخامس من شهر يوليو لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وست وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ السبت الموافق السادس من شهر يوليو لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الأحد الموافق السابع من شهر يوليو لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.