الخليج 365: برنامج الحكومة أمام البرلمان..والنواب يرفعون شعار المواطن أولا

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القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: برنامج الحكومة أمام البرلمان غدا.. والنواب يرفعون شعار «المواطن أولا»

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