لإنهاء الانقطاعات.. محافظ الجيزة: البدء في تنفيذ خط مياه بمنطقة الطوابق فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كلّف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بوضع حل جذري للمشكلات المتعلقة بانقطاعات المياه وضعف الضغوطات بمنطقة الطوابق فيصل نطاق حي الهرم والتي تعد من أكبر المناطق ذات الكثافات السكانية العالية بمحافظة الجيزة.

وشدد المحافظ، على ضرورة رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الخدمة بأعلى مستوى وبالجودة المطلوبة، مشيرًا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي انتهت من الدراسات اللازمة لحل المشكلة وتم البدء في تنفيذ خط مياه قطر 400 مم بطول 150 م من طريق المريوطية حتى شارع المنشية ليربط منطقة الطوابق بخط 1000 م وذلك لتوفير كميات المياه المطلوبة لمنطقة الطوابق وتحسين الضغوطات بالعديد من القطاعات المتأثرة.

وأوضح "النجار"، أن الأعمال سوف تساهم في تحسين مستوى الخدمة بمناطق كعبيش والطوابق والصفا والمروة ومدينة عباد الرحمن بحي الهرم، وكلف المحافظ حي الهرم بالتواجد الميداني ومتابعة الأعمال وإزالة أي معوقات بالتعاون مع الشركة المنفذة لسرعة الانتهاء والتشغيل.