شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية الحضرية": تنفيذ منطقة الأسواق بمشروع القاهرة التاريخية تجاوز الـ80% والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي دائما ما يقول له مشروع القاهرة التاريخية والفسطاط مشروع حياته، مضيفا: "لما جاء التكليف بالحديقة رئيس الوزراء قال لي اعتبره مشروعي الشخصي".

وأوضح خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن مشروع القاهرة التاريخية وتطوير الفسطاط له قيمة كبيرة اجتماعية وبيئية وصحية ونفسية واستثمارية، مشير إلى أن المشروع يقوم على 500 فدان وكان عبارة عن مقلب قمامة عمومى وكان في بحيرة طبيعية كانت معمولة للحيوانات النافقة وحجم القمامة في البحيرة كان كبيرا، مؤكدا أن المنظر تحول لواحد من أجمل الاماكن وهو أجمل مكان في مصر والشرق الاوسط وأفريقيا.

وتابع: "خلصنا من منطقة الساحة المجاورة لساحة مسجد عمرو ابن العاص والمنطقة الثقافية بنسبة 100%، وعندنا المنطقة الاستثمارية خلصت بنسبة 80%، ومنطقة الأسواق تجاوز تنفيذها الـ80%"، مفيدا بأنهم يطرحون المشروع على شركات مصرية وشركات عالمية.

