أزهري عن زواج القاصرات: الموروث الثقافي يتعامل مع البنت على أنها عبء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء أزهر الشريف، إنّه لا يوجد في الإسلام سن للزواج، ولا بد من وقفة قانونية حاسمة لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات، لافتًا إلى أن الموروث الثقافي يتعامل مع البنت على أنها عبء.

وأضاف رضا، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "قبل الإسلام، كانت المرأة كائنا غير مرغوب في وجوده حتى في أوروبا وليس في عالمنا العربي".

وتابع: "نحن أمام معضلة، ونقول إن البنت تستخدم في بعض القرى ونرى المراكب والسيارات المحملة بالفتيات آلافا مرلفة وتسير على الطريق الدائري حتى تجهز البنت نفسها من سن التاسعة وتززوج وهي في الحادية عشرة من عمرها".

وواصل: "نحن بحاجة إلى أن نقف وقفة قانونية صارمة، أما السيدة عائشة، فلم تتزوج في أقل من سن السابعة عشرة من عمرها، وليس التاسعة".