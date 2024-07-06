الصفحة الرسمية للحوار الوطني تنشر صورًا من اجتماع مجلس الأمناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

نشرت الأمانة الفنية للحوار الوطني، لقطات من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وكان الدكتور ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني، صرح بأن المجلس يعقد اجتماعه اليوم، عقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، لكي يعاود طرح تساؤلاته عليها وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة.

وأضاف «رشوان» أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم يكون منوطا به على وجه عاجل المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة المنصرفة، وخصوصا في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها وتحمسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطني.