شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة ابدأ تشارك في نهائيات الموسم الرابع من مسابقة "فني مبتكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلاقًا من إيمان مبادرة "ابدأ" الراسخ بأهمية التعليم الفنى ودوره فى بناء المجتمع، وضرورة توحيد الجهود لخلق جيل مبتكر وواعٍ ومثقف قادر على قيادة المستقبل، وتحقيق النهضة الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، شاركت مبادرة ابدأ كشريك استراتيجى فى نهائيات الموسم الرابع من مسابقة "فنى مبتكر"، والتى تُعد المسابقة الأولى والأكبر من نوعها فى مصر للمشروعات الابتكارية لطلاب مدارس التعليم الفنى على مستوى الجمهورية.

والتى تتم بالشراكة بين المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وأكاديمية البحث العلمى.

انطلقت النسخة الأولى من المسابقة عام 2017، وتم تنفيذ 4 نسخ منها حتى الآن.

يتقدم طلاب مدارس التعليم الفنى بمشروعاتهم الابتكارية من خلال ثلاث مسارات (المسار الصناعي، المسار الزراعى وتكنولوجيا الخدمات، مسار التكنولوجيا التطبيقية).

تحصل الفرق الفائزة فى المسابقة على جوائز مادية ومنح تدريبية وفرص مقدمة من رجال أعمال لدعم وتنفيذ مشروعاتهم فى المصانع.

شارك فى النسخة الرابعة من المسابقة أكثر من 14 ألف طالب وطالبة مدارس تعليم فنى من 25 محافظة.