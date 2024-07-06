شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد نائبا عن الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الاحتفال الذي أقامته وزارة الاوقاف، بحضور الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، بمناسبة العام الهجري الجديد 1446 هـ ، عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)

حضر الاحتفال اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر .

كما حصر كل من الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، والدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، و محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، ولفيف من كبار المسئولين وقيادات القوات المسلحة، ورجال الدين، وعلماء الأزهر الشريف.



أحمد عمر هاشم



المفتى ومحافظ القاهرة ووزير الأوقاف فى احتفالية العام الهجرى الجديد



بحضور وزير الأوقاف احتفالية العام الهجرى الجديد



جانب من كلمة الدكتور أحمد عمر هاشم



حضور كبير احتفالية العام الهجرى الجديد



دعاء



فضبلة الشيخ أحمد عمر هاشم



كلمة الشيخ أحمد عمر هاشم



مفتى الجمهورية شوقى علام



مفتى الجمهورية ووزير الأوقاف ومحافظ القاهرة