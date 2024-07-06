شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الحوار الوطني في جلساته السابقة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم السبت 6 يوليو 2024، لمناقشة عدة موضوعات منها متابعة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وكذلك مناقشة القضايا التي لم تستكمل، بالإضافة إلى الموضوعات المتبقي مناقشتها من المراحل السابقة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وحقق الحوار الوطنى خطوات جادة بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى قدم الدعم الكامل للحوار منذ انطلاقه بحفل إفطار الأسرة المصرية 2022، وفي هذه المعلومات نرصد بالأرقام حصاد الحوار الوطني:



حصاد الحوار الوطني في جلساته السابقة

كان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، قال إن مجلس أمناء الحوار وفاءً بهذا الدور للحوار، يتوجه بالتهنئة للدكتور مصطفى مدبولي لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي له بتشكيل الحكومة الجديدة، التي يأمل المجلس أن تكون على مستوى توقعات المصريين وما يواجهونه من تحديات، وأن تمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة، ما يمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات التي ينتظر المصريون حلولا ناجزة وواقعية وعادلة لها.

ولفت إلى أن مجلس الأمناء قرر عقد اجتماع له اليوم السبت لكي يعاود طرح تساؤلاته على الحكومة وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة، وفي هذا الإطار سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.