شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية المصرية تؤكد استمرار جهودها من أجل وقف الحرب فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن مصر لن تتوقف عن بذل جهودها من أجل وقف الحرب فى السودان.

وأضاف خلال كلمته في البيان الختامى لمؤتمر القوى السياسية والوطنية السودانية المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، أن السودان فى قلب كل مصرى، داعيا المجتمع الدولى لدعم مخرجات مؤتمر القوى السياسية والوطنية السودانية.

وتابع السفير بدرعبد العاطي، الله أن يمن الله على الشعب السودانى الشقيق بالأمن والاستقرار، داعيا القوى السياسية والوطنية السودانية إلى مواصلة التشاور من أجل مصلحة السودان وشعبها.