أخبار مصر

الخارجية المصرية تؤكد استمرار جهودها من أجل وقف الحرب فى السودان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية المصرية تؤكد استمرار جهودها من أجل وقف الحرب فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

السبت، 06 يوليو 2024 10:17 م

قال السفير بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن مصر لن تتوقف عن بذل جهودها من أجل وقف الحرب فى السودان.

وأضاف خلال كلمته في البيان الختامى لمؤتمر القوى السياسية والوطنية السودانية المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، أن السودان فى قلب كل مصرى، داعيا المجتمع الدولى لدعم مخرجات مؤتمر القوى السياسية والوطنية السودانية.

وتابع السفير بدرعبد العاطي، الله أن يمن الله على الشعب السودانى الشقيق بالأمن والاستقرار، داعيا القوى السياسية والوطنية السودانية إلى مواصلة التشاور من أجل مصلحة السودان وشعبها.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements