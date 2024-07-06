شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: هدفنا الأساسى خلال الفترة الحالية تخفيف الأعباء عن المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أنه سيعمل جاهدًا خلال الفترة الحالية وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة على الاهتمام بالمواطنين وتخفيف المعاناة عنهم والتواجد الدائم على الأرض للتواصل المباشر معهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة، فى تصريحات صحفية على هامش الاحتفالية التى نظمتها مديرية أوقاف الجيزة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1446ه‍، وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد المغفرة بحى العجوزة.

ووجه المهندس عادل النجار، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على ثقته الكريمة وتكليفه محافظًا للجيزة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لهم كحكومة جديدة بالاهتمام فى عملهم خلال الفترة الحالية بالمواطن بشكل أساسى ومحاولة رفع المعاناة عنه فى جهات كثيرة جدًا، منها الأسعار.

وبعث محافظ الجيزة، تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ولمواطنى محافظة الجيزة والشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجرى الجديد سائلًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركة على مصرنا الغالية وعلى سائر بلاد المسلمين.

حضر الاحتفالية إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء سامح الحميلى مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومديرى مديريات الطب البيطرى والزراعة والتضامن الاجتماعى والصحة والشباب والرياضة والأبنية التعليمية ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء أحياء ومراكز العمرانية والهرم وجنوب الجيزة والعجوزة والوراق بالبدرشين والصف واطفيح والحوامدية ومنشأة القناطر ولفيف من الأئمة والوعاظ.