شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: أدينا قسَما مسئولين فيه أمام الله بأن نؤدى ما علينا والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أنه سيسعى مع جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة على تخفيف العبء عن المواطن من خلال التواجد في المواقع المختلفة، مشيرًا إلى أن الجيزة محافظة كبيرة جدًا، تضم عددا كبيرا من الأحياء والمدن والقرى، وبها حوالي 10 ملايين مواطن، مؤكدًا: "هنحاول نتواجد في كل مكان.. إحنا أدينا قسم مسؤولون فيه أمام الله أولًا ثم أمام الشعب والقانون أن نؤدي ما علينا".

جاءت تصريحات محافظ الجيزة، في تصريحات صحفية على هامش الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف الجيزة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1446ه‍، وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد المغفرة بحي العجوزة.

وقال المهندس عادل النجار، إنه سيعمل جاهدًا خلال الفترة الحالية وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة على الاهتمام بالمواطنين وتخفيف المعاناة عنهم والتواجد الدائم على الأرض للتواصل المباشر معهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ووجه المهندس عادل النجار، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ثقته الكريمة وتكليفه محافظًا للجيزة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لهم كحكومة جديدة بالاهتمام في عملهم خلال الفترة الحالية بالمواطن بشكل أساسي ومحاولة رفع المعاناة عنه في جهات كثيرة جدًا.